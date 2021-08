Soleure : Famille dans le noir à cause du coronavirus

Un papa, qui a perdu son travail en raison de la crise économique actuelle, n’a pas pu payer la facture d’électricité. Avec sa femme et ses quatre enfants, ils vivent depuis la mi-juillet sans courant.

Depuis la mi-juillet, une famille vivant à Flüh (SO) n’a plus l’électricité, une facture d’un montant de 848 francs n’ayant pas pu être payée. L’homme, employé dans la construction, n’a pas pu travailler jusqu’en mai 2021. Normalement, il touche 4500 francs de salaire mensuel. «Le dernier que j’ai reçu a servi à régler deux mois de loyer et l’assurance maladie pour 1800 francs depuis mars», se désole-t-il.