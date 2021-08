Lucerne : Famille de canards sous escorte policière

Une cane et ses six rejetons se sont perdus en ville de Lucerne et ont été reconduits au lac.

Quatre policiers ont pris en charge le cortège de volatiles égarés. 20min/News-Scout

Une escorte digne d’une personnalité importante a été déployée lundi peu avant 11 h en ville de Lucerne. Une maman canard et ses six canetons se sont égarés en ville. Pour que la petite famille puisse retrouver le lac en toute sécurité, quatre policiers ont entrepris de les escorter dans leur odyssée à travers les rues. Ce cortège aux allures très officielles a fait la joie des passants en gare de Lucerne comme le prouve cette photo d’un lecteur. On ne sait pas si les forces de l’ordre ont reçu une quelconque forme de remerciements de la part des volatiles.