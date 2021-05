Vaud - Famille en guerre: tous condamnés

Dans un conflit de voisinage qui les oppose depuis des années, deux frères et l’épouse de l’un d’eux ont écopé de peines en jours-amende et d’amendes. Pas sûr que ce jugement ramène la paix entre les frangins.

AFP/Archives/Image d’illustration

Deux frères et une belle-sœur, qui se livrent une guerre sans relâche, n’ont pas échappé à une condamnation. Toutefois, faute de pouvoir se faire une opinion entre les accusations des uns et les dénégations des autres, la présidente du Tribunal de police de Vevey (VD) n’a pas retenu toutes les tentatives de contrainte, injures, lésions corporelles simples, menaces, violation de domicile et autres voies de fait, qui ont fait l’objet d’une quinzaine de plaintes au total.

Car les deux couples, qui vivent chacun dans un appartement de la maison familiale, multiplient les chicaneries dignes d’une cour de récréation: crachats et crottes de nez «déposés» sur la poignée de porte, détériorations du jardin, bruit excessif, le tout ponctué d’insultes, cris et bousculades à répétition entre les protagonistes. Et, afin de «documenter» les turpitudes subies, ils passent leur temps à se filmer entre eux.

Le Tribunal a retenu la violation du domaine du secret et les prises de vue illégales contre chacun des trois prévenus. Le frère aîné a donc été condamné à 30 jours-amende à 50 francs avec sursis, ainsi qu’à une amende de 500 francs. Son cadet, qui a en plus été reconnu coupable de dommages à la propriété d’importance mineure, a aussi écopé d’une amende de 500 francs, assortie d’une peine un peu plus lourde que son frère, à savoir 40 jours-amende à 50 francs avec sursis.

Peine ferme pour l’épouse

Enfin, l’épouse du plus jeune des frères, déjà condamnée par le passé, n’a pas échappé à une peine ferme. Reconnue coupable d’injures, de dommages à la propriété en plus de prises de vue illégales, elle a été sanctionnée de 60 jours-amende à 50 francs, ainsi qu’à une amende de 500 francs.