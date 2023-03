Grenoble (F)/Widnau (SG): Famille interceptée en Suisse après un déferlement de violence

C’est dans cet immeuble de Grenoble qu’est survenue l’attaque. Google Maps

Les autorités saint-galloises ont mis mardi fin à la cavale d’un homme et de ses parents recherchés depuis samedi soir après avoir fui Grenoble (F). L’individu s’apprêtait vraisemblablement à passer la frontière autrichienne avec son fils âgé de 9 ans. Les trois adultes, qui faisaient l’objet de mandats d’arrêts internationaux, sont actuellement aux mains des autorités saint-galloises, rapporte «Le Dauphiné Libéré». Ils attendent leur transfert vers la France, où ils seront présentés à un juge. L’enfant, sain et sauf, a été pris en charge et devrait rapidement retrouver sa mère.

Les faits reprochés aux trois personnes remontent au samedi 25 mars. Ce soir-là à Grenoble, quelqu’un sonne à la porte d’une femme de 48 ans, qui vit avec son fils de 20 ans. Dans l’appartement se trouve également son petit-fils de 9 ans. Il lui a été confié par sa fille aînée, qui séjourne avec ses deux plus jeunes enfants dans un foyer pour victimes de violences conjugales. C’est précisément le père de ces trois enfants, dont la mère est séparée, qui se trouve derrière la porte. Et il n’est pas seul: ses parents et son frère l’accompagnent.

Il tente de lui bouter le feu

L’homme s’en prend violemment à son ex-belle-mère, qu’il frappe au visage avec la crosse d’une arme à feu. Le père de l’individu se jette ensuite sur elle avec du liquide inflammable et tente de lui bouter le feu, en vain. Il se rabat alors sur un couteau et touche la victime au niveau de la cuisse. Le fils de la quadragénaire intervient et se fait tirer dessus par son ex-beau-frère. Le jeune homme est grièvement blessé dans le cou. L’auteur du coup de feu enlève ensuite son fils et prend la fuite avec ses parents et son frère.

La police judiciaire a largement diffusé le signalement de la famille, qui a des attaches dans plusieurs pays d’Europe et notamment en Suisse. Mardi après-midi, la voiture des fuyards a été interceptée à Widnau (SG). Le frère du principal suspect est, lui, toujours en fuite. Les jours des deux victimes de l’agression ne sont pas en danger.

Ne ratez plus aucune info Pour rester informé(e) sur vos thématiques préférées et ne rien manquer de l’actualité, inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque jour, directement dans votre boîte mail, l’essentiel des infos de la journée.