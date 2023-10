Kate ou Meghan: qui porte le mieux le total look blanc?

Meghan Markle et la princesse Kate sont toutes les deux récemment apparues dans des tenues immaculées. Mais si elles ont préféré les couleurs claires, leurs looks restent bien différents. Donnez votre avis.

Le 10 octobre à New York, Meghan Markle, qui craint le jour où ses enfants iront sur les réseaux sociaux, était vêtue d’un ensemble ivoire de la marque américaine Altuzarra, composé d’un pantalon large et d’un blazer qui dévoilait ses épaules. Comme accessoires, elle portait des escarpins beiges et des bijoux en or.