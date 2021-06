Genève : Familles coincées à la pataugeoire en attendant le passage des présidents

Les parcs Mon Repos et de la Perle du Lac ont été fermés durant plus de deux heures, mercredi en début de soirée, en raison du passage des convois présidentiels. Des promeneurs sont restés bloqués à l’intérieur.

Mercredi soir, la circulation était encore perturbée, à Genève. Entre 18h et 20h30, la route de Lausanne et l’avenue de France étaient bloquées pour permettre le passage des présidents russe et américain. Impossible également de sortir des parcs Mon Repos et de la Perle du Lac. Résultat: de nombreux promeneurs sont restés enfermés à l’intérieur, a révélé jeudi la «Tribune de Genève». Parmi eux, des familles avec enfants. Malgré l’inquiétude de certains parents, les bambins ont continué de barboter dans la pataugeoire sans incident. Tout ce petit monde a pu quitter les lieux vers 20h30, lorsque les policiers ont enlevé les barrières de sécurité.