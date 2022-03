Guerre en Ukraine – Familles d’accueil: quand urgence rime avec patience

Un travail complexe

Miriam Behrens explique que, dans les six centres fédéraux d’asile, la place pour des desks, où les réfugiés s’enregistrent et sont mis en relation avec des familles d’accueil, est limitée. De plus, «il faut trouver des accords avec les cantons, et il y en a vingt-six» et «certains ne sont pas encore prêts», ajoute la directrice. Elle rappelle que placer un réfugié dans une famille «prend du temps, ce n’est pas Airbnb, il faut comprendre leurs besoins pour trouver la bonne famille.» A cela s’ajoutent parfois aussi des difficultés pour contacter les volontaires: «Certains ne répondent pas quand on les appelle, d’autres partent en vacances».