Les Cail, de Familles nombreuses sur TF1, font polémique

Marie-Caroline et Guillaume Cail ne se sont pas fait que des amis après un épisode de «Familles nombreuses: la vie en XXL» proposé sur TF1 le 3 octobre 2023. En effet, dans celui-ci, les parents de Théophile (14 ans), Edouard (11 ans), Gaspard (9 ans), Ernest (4 ans), France (3 ans) et Basile (1 an) ont fait passer leurs envies avant celles de leur progéniture. Ils ont décidé de laisser leurs rejetons seuls à la maison pour sortir avec des amis. Au lendemain de la diffusion, les Cail ont été violemment critiqués sur X pour leur comportement «inconscient» et «irresponsable».

«Ce n’est pas la peine de faire autant d’enfants quand on veut à tout prix s’en débarrasser et sortir avec les copains», «On peut pas oser dire qu’on sort trois fois par semaine et laisser ses gosses seuls. C’est égoïste et irresponsable», «J’ai rarement vu des parents aussi égoïstes qui ne pensent qu’à leur bien-être avant celui de leurs enfants», «C’est abusé: les Cail disent clairement qu’ils ont besoin de sortir, que c’est vital. Mais ça ne l’est pas de rester avec leurs gamins», lit-on sur le réseau social. Les parents ont aussi été épinglés sur le fait qu’ils n’avaient même pas pris la peine de préparer un repas avant de sortir. Ils ont uniquement proposé à la fratrie de se faire des tartines en leur absence. Certains internautes ont également soulevé le fait que Marie-Caroline et Guillaume avaient de la chance de pouvoir compter sur leur aîné, dépeint comme responsable: «Cet ado aurait mieux à faire en semaine après l’école que d’assumer les inconséquences de ses idiots de parents». Une sortie du petit Ernest a également ému les téléspectateurs: «Pauvre gamin. Ernest soulève des vrais problèmes en demandant pourquoi son papa et sa maman sortent tout le temps». Rares sont les personnes à avoir défendu les Cail. Une utilisatrice a toutefois émis l’hypothèse que la famille avait un ou une babysitter que la production ne montrait pas. Supposition balayée par un internaute: «Je vous assure qu’il n’y en a pas. La mère avait dit (ndlr: dans un épisode précédent) que l’aîné était assez grand et qu’il n’avait qu’à téléphoner s’il y avait un problème. Ce qui est déjà arrivé».