Birmanie : Famine et maladies font craindre des «morts en masse»

Quatre mois après le coup d’Etat en Birmanie, la santé des populations civiles est menacée, avertit un rapporteur de l’ONU.

«Les attaques brutales et indiscriminées de la junte menacent la vie de plusieurs milliers d’hommes, de femmes et d’enfants dans l’Etat Kayah», a tweeté mardi le rapporteur spécial de l’ONU Tom Andrews. «Beaucoup ont été forcés de s’enfuir dans les forêts environnantes, sans eau ou nourriture ni abri». «Des morts en masse en raison de la famine, des maladies et des risques, à une échelle que nous n’avons pas encore connue (…) pourraient se produire dans l’Etat Kayah sans action immédiate».

La Chine ne change pas de cap

La Birmanie est dans la tourmente et son économie paralysée depuis le coup d’Etat militaire du 1er février et la brutale répression de toute contestation a tué plus de 800 personnes, selon une ONG locale qui recense les victimes. Des affrontements ont éclaté en plusieurs points du pays et des habitants ont parfois formé leurs propres «forces de défense» en particulier dans les quartiers particulièrement frappés par la répression.