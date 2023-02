Streaming : Fan de mythologie, LyeGaia veut forger sa propre légende

Qu’est-ce qui fait la particularité de tes live? J’ai une communauté très soudée, chill et bienveillante. Elle ne vient pas uniquement pour regarder un stream, mais surtout pour l’ambiance et tout l’univers que j’ai créé, par exemple autour de la mythologie. Je fais découvrir des jeux solos ou de stratégie que je choisis sur des coups de cœur.

Comment as-tu rejoint la team genevoise BDS?

La structure cherchait des ambassadeurs et m’a contactée. Mon but est notamment de faire connaître et apprécier cette équipe. Et ça matche très bien depuis trois ans!