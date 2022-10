Elections en Bosnie: Fan de Poutine, Milorad Dodik est en passe de gagner un scrutin contesté

Les remous en Republika Srpska ne constituent pas la seule surprise du scrutin. Dans la communauté musulmane, Bakir Izetbegovic, le chef du SDA nationaliste, qui domine la vie politique depuis l’indépendance, a essuyé une cuisante défaite dans la course à la présidence tripartite. Denis Becirovic, social-démocrate soutenu par onze partis d’opposition et qui milite pour une Bosnie «pro-européenne et unie», l’a emporté haut la main.