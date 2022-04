Etats-Unis: Fan de Taylor Swift, un chercheur donne son nom à un mille-pattes

États-Unis : Fan de Taylor Swift, un chercheur donne son nom à un mille-pattes

L’auteur principal d’une nouvelle étude décrivant 17 espèces de mille-pattes a nommé l’un des spécimens en l’honneur de sa musicienne préférée.

Le scientifique de l’Institut polytechnique et Université d’État de Virginie se dit fan de la musicienne qui a récemment composé «Carolina» pour le long métrage «Where The Crawdads Sing», rapporte le site «eurekalert.org». «Sa musique m’a aidé à traverser les hauts et les bas de mes études supérieures, alors donner son nom à une nouvelle espèce de mille-pattes est ma façon de lui dire merci», confie-t-il.