Paris (F) : Fan d’Hitler, il voulait commettre un massacre

Un jeune admirateur de l'ancien dictateur nazi voulait mener une tuerie de masse dans son ancien lycée et dans une mosquée. Il a a été mis en examen et écroué.

Un jeune homme soupçonné de vouloir commettre une tuerie de masse dans son ancien lycée et une mosquée le jour de l'anniversaire d'Adolf Hitler a été mis en examen et écroué vendredi, a indiqué samedi une source judiciaire, confirmant une information du «Parisien». Ce jeune homme, né en 2002 et qui vivait en Seine-Maritime, a été interpellé mardi. Il a été mis en examen quatre jours plus tard pour «association de malfaiteurs terroriste criminelle» et placé en détention provisoire.