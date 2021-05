Ils ont fait la Une - Fanny Clavien: «Depuis 2008, il s’en est passé, des choses»

Après avoir également embrassé une carrière de wakesurfeuse, la Valaisanne s’est désormais lancée corps et âme dans le bodybuilding, discipline qui la galvanise depuis quatre ans. «J’ai été piquée par ce sport, qui est l’un des plus difficiles que j’aie jamais pratiqué.»

Un «bébé» à Sion

Depuis lors, rigueur et entraînements sont les maîtres mots d’un quotidien minuté. De cette passion est né un centre de remise en forme, qu’elle codirige depuis le début du mois avec sa compagne, à Sion. C’est là qu’elle passe désormais le plus clair de son temps, entre exercices et gestion. «Nous pensions à ce projet depuis trois ans. On a hâte de voir comment ce bébé va grandir.»