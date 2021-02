La veille, la Vaudoise a vait signé une 28e victoire en Coupe du monde et s’était assuré un troisième Globe de crystal. Dimanche, Fanny Smith a dominé ses adversaires dès les quarts de finale et n’a plus rien lâché jusqu’en finale . La Suisse est montée sur la plus haute marche du podium, devançant les duos canadien et suédois.