Regez et Lenherr sur le podium

Ce dimanche aura été une belle journée pour le skicross suisse. Quelques minutes après la victoire de Fanny Smith, le Bernois Ryan Regez et le Saint-Gallois Jonas Lenherr ont pris respectivement la 2e et la 3e place de la finale masculine, remportée par le Canadien Howden Reece.

Les autres Suisses ont terminé plus loin. L’Appenzellois Marc Bischofberger s’est classé 11e, et les Grisons Alex Fiva, Joos Berry et Armin Niederer respectivement 12e, 19e et 23e.