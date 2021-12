Ski cross – Fanny Smith: «Je dois surtout être contente d’être en bonne santé»

La rivalité entre les deux meilleures skicrosseuses du monde va sans doute encore grimper d’un cran dans les prochains jours. Dans les Grisons, la Vaudoise avait battu Näslund en demi-finale, avant de tenter de la doubler pour l’or quelques minutes plus tard. La porte s’est refermée et tout le monde a eu très peur.

Interview de Fanny Smith, qui est passée à deux doigts d’un gros accident.

C’était spectaculaire… Comment avez-vous vécu cette finale?

Pfff… Comment dire… C’était du ski cross! Quand j’ai voulu dépasser Sandra, elle m’a bloquée sur un saut et c’était assez dangereux de sa part. On s’est touchées, j’ai essayé de me récupérer de la meilleure manière que je pouvais, mais quand j’ai vu que je n’allais pas atterrir sur la piste, j’ai eu un peu peur. C’a été un bon coup d’adrénaline. Je dis merci à ma préparation physique d’été! Parce qu’atterrir sur une jambe hors de la piste, il fallait le faire. Mais du coup, je me suis dit que je pourrais encore aller choper l’or, mais j’en veux toujours trop. Je dois surtout être contente d’être en bonne santé.

A quoi on pense, en l’air, en déséquilibre, comme ça?

On pense juste à retomber sur ses pieds… On essaie de remettre le centre de gravité au milieu et, honnêtement, on ne réfléchit pas à grand-chose. C’est là qu’on voit pourquoi on s’entraîne autant. C’est pour des moments pareils.

Mais une 2e place, c’est quand même bon à prendre…

Complètement! J’aurais bien voulu finir première ici à Arosa. En plus, je ne suis pas passée loin du tout. Mais voilà, je suis content, le ski était là.

Votre départ a été un peu moyen en finale, par rapport aux séries d’avant?