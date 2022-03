Ski-cross – Fanny Smith: «On m’a volé les émotions qui vont avec la médaille»

On n’avait plus revu ni entendu Fanny Smith publiquement depuis le 17 février dernier. Ce jour-là, aux JO de Pékin, la Vaudoise, dépossédée de la médaille de bronze qu’elle avait obtenue sur la neige de Zhangjiakou, avait hurlé son dépit après sa disqualification. «Je suis dévastée», avait-elle lâché, avant de partir ruminer sa rancœur. Après avoir récupéré son bien neuf jours plus tard, suite à la décision de la Commission d’appel de la FIS d’accepter le recours déposé par la Fédération suisse, la skieuse s’était contentée d’un communiqué pour exprimer son immense soulagement.

Face au Léman, la Vaudoise a tenu à remercier tous ceux et celles qui se sont mobilisés pour défendre sa cause, évoquant «le formidable élan autour de cette mauvaise histoire.»

Si elle a obtenu gain de cause dans une affaire qui n’est pas définitivement close après le recours déposé par les Allemands, la skieuse vaudoise devra vivre avec les conséquences de cette volte-face et des circonstances qui l’y ont conduit. «J’ai été affectée et je le suis encore. Que ce soit au niveau du podium ou de la fête, on m’a volé les émotions qui vont avec la médaille. Personne ne pourra me les rendre parce que je n’ai pas pu la fêter en direct. En lieu et place, j’étais dans un cauchemar éveillé. Face à une telle injustice, j’ai même pensé mettre fin à ma carrière.»