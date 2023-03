Skicross: Fanny Smith plus forte que l’armada canadienne

Après avoir réalisé un départ canon avec le meilleur temps de réaction, la Suissesse a très rapidement réussi à creuser un petit trou. Plus personne ne la reverra et elle a finalement passé la ligne d’arrivée avec deux longueurs d’avance. «Je suis très contente d’être en pleine possession de mes moyens. Les deux dernières saisons ont été très difficiles pour moi sur le plan physique. J’ai beaucoup travaillé pour revenir au premier plan et cette victoire me donne une bonne dose de motivation supplémentaire. Il y aura une deuxième course samedi et je vais tout faire pour confirmer ce bon résultat», a déclaré la Vaudoise au terme de la course, au micro de la Fédération internationale de ski.