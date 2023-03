Skicross: Fanny Smith regoûte à la victoire

Fanny Smith a réussi la journée parfaite, en gagnant toutes ses séries, avant de s'imposer en finale sans trembler. La Suissesse a devancé la Française Jade Grillet-Aubert et la Canadienne Marielle Thompson. Il s'agit de la première victoire de l'Helvète depuis le 13 mars 2021 à Sunny Valley, en Russie, et de son 30e succès en Coupe du monde.

Fanny Smith a ainsi fait un pas vers la deuxième place au classement général de la Coupe du monde, grâce à ce succès retrouvé. La Suédoise Sandra Naeslund était finalement absente des débats, elle qui avait chuté dans l'aire d’arrivée, jeudi à l'entraînement. La championne olympique et du monde souffre d'un genou, selon la presse suédoise.

La Genevoise Sixtine Cousin a été éliminée dès les quarts de finale et les autres Suisses n'ont pas brillé non plus. Seul Marc Bischofberger a couru la demi-finale, pour finalement se classer septième.