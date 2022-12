Skicross: Fanny Smith retrouve les joies du podium

Mais Näslund a tenu bon, s’imposant d’un souffle devant Smith. La Suédoise signe ainsi sa quatrième victoire en autant de courses cette saison. On trouve ensuite la Canadienne Marielle Thompson (3e) et une autre Suédoise, Linnea Mobaerg (4e). Deuxième de la petite finale, la Grisonne Talina Gantenbein (24 ans) termine au sixième rang final de cette épreuve de Coupe du monde.

«Je suis super-contente, cela fait du bien de se sentir de nouveau en forme, a réagi Fanny Smith après sa course. Après être tombée malade, c’était très difficile pour moi. Là, je sens que je suis sur la bonne voie. Je suis encore en train de chercher mes marques, avec tous les changements que j’ai faits, mais on voit que ça fonctionne. J’étais très proche de la victoire ce mercredi, mais je dois retrouver le rythme de la compétition et aller à l’attaque. Mais c’est en bonne voie, et je suis très contente de cette deuxième place, avec mon nouveau matériel et tous les changements que j’ai entrepris.»