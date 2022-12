Ski freestyle : Fanny Smith termine encore au pied du podium

La Coupe du monde de skicross avait bien commencé pour le clan suisse. La première étape, jeudi à Val Thorens, avait été marquée par deux podiums: Talina Gantenbein et Jonas Lenherr, tous deux 3 es , respectivement chez les dames et les messieurs. Marc Bischofberger les avait imités le lendemain. La dynamique s’est enrayée à domicile ce lundi, lors de l’étape d’Arosa. Dans la station grisonne, Fanny Smith est bien parvenue jusqu’en finale. Mais la Vaudoise de 30 ans n’a pu faire mieux que 4 e .

Lors de la petite finale, Talina Gantenbein (24 ans) a terminé dernière. La Grisonne, 3 e et 5 e à Val Thorens, poursuit malgré tout son début de saison encourageant. La Genevoise Sixtine Cousin (23 ans) et la Valaisanne Margaux Dumont (20 ans) ont, elles, buté sur l’écueil des 8 es de finale.

Les Romands butent en 16es

Du côté des hommes, l’inquiétude plane autour de Ryan Regez. Après sa timide entrée en lice à Val Thorens (15e puis 25e), le champion olympique en titre et vainqueur de la dernière Coupe du monde s’est hissé jusqu’à la petite finale. Mais il a été victime d’une chute pendant la course et a quitté la piste en boitant. En cas de blessure sérieuse, il s’agirait d’un deuxième coup dur pour la Suisse, déjà privée d’Alex Fiva, victime d’une déchirure du ligament croisé du genou gauche, pour l’ensemble de l’exercice.