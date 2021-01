Le groupe Flaming Lips a trouvé la parade pour rester en contact avec son public et donner des concerts sans propager le coronavirus. Vendredi, dans l’Oklahoma, il a invité ses fans à s’installer dans des bulles de plastique géantes. Une centaine avaient été installées dans des carrés dessinés sur le sol. Chacune pouvait accueillir trois personnes au maximum et était équipée d’un haut-parleur, d’une bouteille d’eau et d’un ventilateur.