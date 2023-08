Fans de Selena Gomez persuadés qu’elle sortira un titre sous peu

Les fans de Selena Gomez peuvent se réjouir. Selon toute vraisemblance, la chanteuse et comédienne, à voir dans la série «Only Murders in the Building» pour laquelle elle nous a accordé une interview, sortira très prochainement de la musique. En effet, des fans de la star de 31 ans ont découvert qu’un site internet – illbesinglesoon.com – avait été récemment créé. Son nom en français: je serai bientôt célibataire. Sur la page d’accueil «single soon» est simplement écrit. Il se traduit soit par «bientôt célibataire» ou par «single bientôt». Il n’en fallait pas davantage pour que la communauté de l’Américaine s’emballe. D’autant plus qu’au bas de ce site web, les habituels logos des réseaux sociaux renvoient tous sur les comptes de Selena Gomez.