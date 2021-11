Feu dans le public lors d’un concert de Slipknot

Incident lors d’un concert : Fans de Slipknot un peu trop chauds

Le groupe de metal a dû interrompre un concert aux États-Unis. Il y avait le feu au milieu du public.

Slipknot, dont le premier batteur et cofondateur du groupe Joey Jordison est décédé en juillet 2021, a vécu un étrange moment lors de son concert en plein air dans un amphithéâtre à Phœnix, le 2 novembre 2021 dans l’Arizona. Des spectateurs, tout en chantant «Joyeux anniversaire» au guitariste Mick Thomson, ont allumé un feu au milieu de la foule. Une bien mauvaise idée. Slipknot a été obligé d’interrompre son concert pendant près de 30 minutes, le temps que les pompiers interviennent. Par manque de temps, le combo n’a pas pu ensuite interpréter tous les titres prévus, dont les tubes «Duality» et «Spit It Out».