Vaud: Fans du Servette impliqués dans des incidents en gares

Quelques dizaines de fans du Servette FC ont provoqué des incidents, lundi soir, à leur retour de Lucerne, après la victoire de leur équipe (1-0). La police vaudoise indique qu’environ 150 personnes descendues en gare de Lausanne pour changer de train, vers 22h15, «ont tiré des pyros et endommagé une barrière». Des patrouilles de gendarmerie ont aussi relevé quelques tags.

C’est ensuite que la situation a visiblement empiré. Le train dans lequel sont montés les supporters a été arrêté en gare de Morges. «Ces derniers ont fumé dans les wagons et déclenché les alarmes incendie, détaillent les forces de l’ordre. De plus, ils ont provoqué des bagarres sur les quais; et dans le train, un contrôleur a pris une gifle». La police a par ailleurs précisé qu’à sa connaissance, ces incidents n’ont pas fait de blessé. Contacté, le Servette FC n’a pas souhaité s’exprimer.