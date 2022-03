Guerre en Ukraine – Fantasmes et réalité autour des abris PC

Des abris, pas des tombeaux

L’officier déconstruit les fantasmes autour de la bombe. «Il s’agit de distinguer un accident nucléaire - qui dégage en continu des radiations et, à la longue rend une zone impropre à la vie - d’une bombe.» Cette dernière dégage une puissance et une chaleurs phénoménales, soufflant et détruisant tout sur un rayon de plusieurs kilomètres. Mais hors le point d’impact, plus loin, les particules radioactives sont rapidement évacuées.