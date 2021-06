Festival - Fantastique, le NIFFF!

Après une édition physique passée à la trappe l’an passé, les organisateurs du Neuchâtel International Fantastic Film Festival parlent de l’édition 2021 comme d’une 20e édition miraculeuse. Étrange qualificatif pour désigner sa forme hybride: invités et projections in situ (salles, open air) côtoieront invités et projections online. Ce retour, après un an et demi de pandémie qui a modifié la façon d’accéder au cinéma, ne devrait pas déconcerter le public le plus jeune de Suisse (60% des spectateurs de la manifestation ont moins de 34 ans). En 106 œuvres venues des cinq continents, en plus de parler du fantastique, le NIFFF se fait fantastique!