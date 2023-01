Patinage artistique: Lukas Britschgi remporte le bronze

C’est un résultat exceptionnel qu’a réalisé Lukas Britschgi, vendredi aux championnats d’Europe à Espoo, en Finlande. Le jeune Schaffhousois de 24 ans a décroché le bronze avec 248,01 points, derrière le Français Adam Siao Him Fa (267,77) et l’Italien Matteo Rizzo (259,92).

Depuis Stéphane Lambiel et sa troisième médaille d’argent aux Européens en 2010 (après 2006 et 2008) et Sarah Meier, en or en 2011, c’est la première fois qu’un Suisse monte sur le podium d’une compétition continentale.