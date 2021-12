Hippisme – Farrington brille à Genève, les Suisses aussi

Après Steve Guerdat et Martin Fuchs déjà qualifiés pour le Grand-Prix Rolex de ce dimanche à Palexpo, cinq autres Suisses les ont rejoints ce jeudi lors du Trophée de Genève pour ce festin réservé aux 40 meilleurs cavaliers du CHI. On retrouvera donc également le Neuchâtelois Bryan Balsiger, le Jurassien Edwin Smith, le Saint-gallois Beat Mändli, le Bernois Elia Baumann et le Genevois Edouard Schmitz, celui qui rêvait tant de disputer cette épreuve devant son public, lors du repas des rois.

C’est finalement le phénoménal Kent Farrington, déjà quatre fois victorieux sur cette piste, qui s’est imposé avec « Creedance » . L’Américain, qui avait remporté le top ten il y a deux ans, est toujours le plus rapide le jeudi! Il a battu le Suédois Peder Fredricson, N o 1 mondial, pour 47 centièmes et son second au classement Daniel Deusser, au terme d’un barrage époustouflant qui a tenu en haleine un public déjà comblé lors de cette première journée, qui aura vibré aux exploits des Suisses, dont Martin Fuchs, magnifique 4e avec Corner Jei. Bryan Balsiger et Edouard Schmitz ont terminé 8e et 9e du barrage.