Afrique du Sud : Fascinante course de sardines au large de l’océan Indien

La «sardine run», c’est la migration sur plusieurs mois de millions de poissons, qui connaît son pic en juillet sur la côte est de l’Afrique du Sud.

Sous l’eau, on se croirait dans un film d’animation. Un ballet frénétique s’organise, un festin se prépare. Chaque famille d’animaux joue sa partie dans la chasse tandis qu’une interminable nuée noire aux reflets argent, les sardines, fuient serrées en tentant de limiter les pertes d’effectifs. «Vous avez vu? Ce sont des milliers et des milliers de dauphins, on les voit toujours à la saison du «sardine run», commente réjouie Michelle Carpenter, biologiste marine américaine, à bord d’un zodiac suiveur.

«Panique chez les sardines»

Ce sont les dauphins qui font tout le boulot pour tous les autres animaux, en séparant une partie de l’immense banc qui s’étend sur des kilomètres et en les guidant des profondeurs vers la surface. Ces sardines, alors isolées, deviennent de fait une «boule d’appât» – terme officiel – à dévorer par les prédateurs. «Les sardines essaient toujours de retourner vers le fond, pour se protéger. C’est là que les requins interviennent. Ils sont en dessous et leur bloquent la route. Donc on a les requins en bas, et les dauphins autour. Vous voyez ces dauphins là-bas en train de sauter? C’est pour empêcher les sardines de s’enfuir», décrit le plongeur professionnel Gary Snodgras.