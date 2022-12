Série : Fascinante histoire vraie d’un agent double

Une série en six épisodes avec Damian Lewis et Guy Pearce revient sur la vie de l’un des espions les plus célèbres du XXe siècle.

Guy Pearce (à g.) et Damian Lewis jouent les héros de «A Spy Among Friends».

«A Spy Among Friends», diffusée sur la plateforme Blue Play, dès le 19 décembre 2022, raconte un destin à peine croyable: celui de Kim Philby (joué par Guy Pearce, vu dans «Prometheus» et «Iron Man 3»), un officier des services secrets britanniques ayant œuvré durant toute sa carrière pour les services de renseignement soviétiques en plein cœur de la guerre froide.

Au cours des six épisodes, la série explore la relation entre l’agent double et son collègue et ami Nicolas Elliott (interprété par Damian Lewis connu pour ses rôles dans «Homeland» et «Billions») ainsi que le sentiment de trahison ressenti par le second, quand il découvre les véritables activités du premier. Le casting est complété par Anna Maxwell Martin, Adrian Edmondson et Stephen Kunken.