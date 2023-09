Fashion Week de New York: combat de boue à la fin d'un défilé

La créatrice de mode Elena Velez a présenté sa collection printemps-été 2024 dans un entrepôt à Brooklyn ce mardi 12 septembre dans le cadre de la Fashion Week de New York , qui s’est terminée hier. L’Américaine a fait défiler ses mannequins, qu’elle appelle des anti-héroïnes, sur un sol recouvert de boue. Après un passage classique, les modèles se sont livrés à un combat au sol, comme le montre une vidéo publiée par le média américain «Women’s Wear Daily» sur Instagram le 13 septembre.

La boue comme métaphore

Un choix de mise en scène dérangeant pour de nombreux internautes et membres de la presse présents sur place qui regrettent le manque de considération accordée aux vêtements et aux mannequins. «En tant que spectateurs, la seule chose que l’on voulait faire était de donner un coup de main à ces femmes qui essaient de se frayer un chemin dans cette boue», raconte la journaliste Booth More dans un article publié hier sur le site de «Women’s Wear Daily».