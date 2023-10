Jeremstar ravi d’être arrêté devant le défilé Louis Vuitton

Il y avait de l’animation sur les Champs-Elysées lundi 2 octobre 2023 dans l’après-midi. Déjà parce que Louis Vuitton y organisait un défilé dans le cadre de la Fashion Week de Paris, mais aussi et surtout parce que Jeremstar a perturbé sa tenue. Le youtubeur français, déguisé en serpent et maculé de faux sang, tenait une pancarte qui disait: «Louis Vuitton: stop aux peaux exotiques». La police est rapidement intervenue. Elle a évacué sans ménagement le vidéaste de 36 ans, qui avait été agressé en pleine rue en mai 2023 , l’a menotté avant de le conduire au poste.

Après avoir été entendu, il a été relâché par les autorités quelques heures plus tard. Jeremstar s’est alors rendu sur le plateau de «Touche Pas à Mon Poste». «Ça faisait tache pour l’image de la marque, donc la police m’a embarqué», a-t-il estimé dans le talkshow de C8. Il a également tenu à souligner la correction des agents qui l’ont emmené pour un contrôle d’identité et non pour le mettre en garde à vue: «Ils ont été admirables alors qu’on leur tape souvent dessus.» Cette action a été menée avec PETA France, association qui milite pour la défense des animaux. Ce n’est pas la première fois que le youtubeur au 1,5 million d’abonnés y associe son image. «On fait de telles choses pour qu’elles fonctionnent et qu’elles fassent parler. La preuve, je suis reçu dans l’émission ce soir. J’étais ravi d’être arrêté», a-t-il dit dénonçant ceux qui estiment qu’il voulait uniquement attirer l’attention sur lui. Et de conclure: «Comparé au sort des animaux qui sont dépecés et gonflés d’air pour faire des sacs à main de connasses, mon petit problème n’était rien.»