Nabilla réagit après une polémique avec Cristina Cordula

Cristina Cordula, ici quelques secondes seulement avant que Nabilla et Léna Situations n’arrivent.

En pleine Fashion Week de Paris, un événement survenu vendredi 29 septembre 2023 sur le tapis rouge du défilé Giambattista Valli a retenu toute l’attention des internautes sur X. Alors qu’elle prenait la pose devant les photographes, Cristina Cordula a soudain dû se pousser rapidement pour laisser sa place à Nabilla et Léna Situations. «Ha bah tiens, voilà», s’est alors exclamée celle qui est de retour dans une nouvelle émission sur M6. Une vidéo de ce moment a actuellement été vue plus de 12 millions de fois. «Cristina Cordula qui se fait éjecter par Nabilla et Léna à la Fashion Week «Ah bah tiens», est-il écrit en légende.