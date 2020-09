Fashion Week en format poche (sans oublier le masque)

La Fashion Week de New York s’est achevée mercredi. Des poids lourds du circuit tels que Ralph Lauren, Tommy Hilfiger et Michael Kors n’ont pas présenté leur collection printemps-été 2021 sous la forme d’un défilé à cause de la crise sanitaire. Seuls quelques créateurs, dont Rebecca Minkoff (photos ci-dessous) et Jason Wu, l’ont fait. Dans ces deux cas, le show a été organisé en plein air sur le toit d’un immeuble. Les quelques invités étaient assis sur des chaises à distance les unes des autres. Quelques caméramans et photographes étaient accrédités.