Fashion Week: le styliste de Balmain annonce le vol d'une partie de la collection

«C’est tellement irrespectueux»

Le chauffeur, «sain et sauf», transportait la marchandise à bord d’un camion qui roulait «depuis l’aéroport en direction du siège de Balmain» et qui a été «dérobé», a-t-il ajouté, précisant qu’il était au siège de Balmain et attendait la livraison samedi matin, lorsque le chauffeur a appelé. «Mon équipe et moi-même avons travaillé très dur. Nous allons travailler encore plus, jour et nuit, tout comme nos fournisseurs, mais c’est tellement irrespectueux. Je voulais partager cela avec vous pour vous rappeler de ne jamais rien prendre pour acquis», a poursuivi le styliste, directeur artistique de Balmain depuis 2011.