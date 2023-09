Slips troués et délavés top tendance à la Fashion Week de New-York

Le moment est venu de ressortir ce vieux slip que vous ne portez plus que pour traîner à la maison. Lors de la Fashion Week de New York, les sous-vêtements souillés étaient les pièces phare du podium.

Taches et trous : Top tendance en sous-vêtements troués et délavés

Envie d’un slip qui a une histoire? Alors continuez à chercher, car les exemplaires troués et délavés du créateur de mode, Willy Chavarria, sont flambant neufs.

Quelle sera la pièce maîtresse de mode la plus sexy de la saison à venir? Réponse: les sous-vêtements tachés, décolorés et troués, du moins si l’on en croit le designer Willy Chavarria, qui a présenté ce genre de modèles il y a quelques jours à la Fashion Week de New York en faisant défiler ses mannequins quasi nus.

La culotte grise associée au manteau extra-large est déjà trouée. IMAGO/AVALON.RED

Les stars en slip sont monnaie courante

Au départ, cela ne choque même pas, vu que le slip est depuis peu considéré comme le nouveau pantalon. Après que l’entrepreneuse beauté, Kylie Jenner, l’a adopté en l’associant à des collants noirs, la star de «The Crown», Emma Corrin, s’est affichée avec ce look au Festival international du film de Venise. Alors, ce n’est pas un slip de plus ou de moins qui va faire la différence dans le milieu de la mode.

Emma Corrin a débarqué en petite culotte au Festival internation du film de Venise. IMAGO/ABACAPRESS

Une mode immonde

Ce n’est que lorsque le blog de mode «Diet Prada» s’est penché de plus près sur les pièces de la collection de Willy Chavarria que les commentaires se sont mis à pleuvoir. Et pour cause: les sous-vêtements unisexes du designer ont beau être neufs, ils présentent des trous, des auréoles de sueur, des taches jaunâtres et semblent rongés par les mites. La collection sera disponible au printemps 2024.

Interrogé par «Office Magazine», Willy Chavarria explique la raison d’être de sa collection par le fait qu’«en matière de sous-vêtements, il en va comme dans la vie actuelle: tout est à chier et on ne se sent pas très bien». Il ajoute: «Si nous nous affichons dans ces sous-vêtements en lambeaux, cela montre aussi notre côté vulnérable».

Les maillots de corps de la nouvelle collection sont eux aussi troués et tachés. IMAGO/AVALON.RED

La pauvreté, une tendance?

Les followers de «Diet Prada» ne voient, en revanche, pas les choses du même œil. Parmi les commentaires, qui oscillent entre horreur et critique, on peut notamment lire: «Les riches adorent jouer aux pauvres», «Faire de la pauvreté une tendance est honteux» ou encore «Certains hommes portent déjà ce genre de sous-vêtements, pas besoin de ceux-là». On cherche, en vain, les commentaires enthousiastes. Certains vont même jusqu’à faire le parallèle avec la comédie culte «Zoolander», dans laquelle le vilain créateur de mode s’inspire des sans-abri pour sa prochaine collection.