Fast-food: la composition des nuggets vous laissera sur votre faim

La teneur en viande oscille généralement entre 37% et 69% dans les nuggets vendus dans les fast-foods et les supermarchés.

Les burgers au poulet et les nuggets contiennent parfois des ingrédients étonnants tels que du bœuf, des farines ou des algues. Telle est la conclusion d’un article publié cette semaine sur le site du «Daily Mail». Le tabloïd britannique a analysé le contenu des produits proposés par les grandes chaînes de la restauration rapide, à l’exception notable de Kentucky Fried Chicken (KFC). Chez McDonald’s, «les nuggets contiennent du poulet blanc désossé, plusieurs types de farine, des arômes, des épices, de la levure, du dextrose et du jus de citron déshydraté». Chez Wendy’s, l’élément qui garnit le sandwich au poulet est composé de volaille à 56%. «Les 44% restants sont un mélange d’eau, de farine de blé, d’amidon, d’acides, d’épices et d’arômes en poudre, assure le «Daily Mail». Il comprend également de l’huile de soja entièrement raffinée, un agent levant et des ingrédients plus inhabituels tels que de la poudre de poulet déshydratée et un arôme de fumée.»

Relever le goût et allonger la durée de conservation

Chez Subway, «Le poulet rôti au four contient également des arômes, de la fécule de pomme de terre et des carraghénanes. Ces composés chimiques fabriqués à partir d’algues rouges ne présentent aucun danger pour la santé. Ils sont utilisés pour épaissir les aliments mais n’ont aucune valeur nutritionnelle.» Les nuggets de Burger King contiennent également toute une série d’arômes en plus de la viande. «Il s’agit notamment d’extrait de levure autolysée, une substance dérivée de la levure, et d’autres exhausteurs de goût, dont le guanylate disodique, une sorte de sel parfois utilisée en association avec le glutamate monosodique, que l’on trouve également sous le nom de E627.» Ils ne conviennent pas aux personnes intolérantes aux œufs, au lait, au blé, au gluten ou au céleri. Certains additifs permettent d’allonger la durée de conservation.

La teneur en viande: un argument commercial