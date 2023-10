Fatal Bazooka fera exploser Le plus grand Halloween de Suisse

Le Plus Grand Halloween de Suisse prend ses quartiers en 2023 à Forum Fribourg pour trois soirées. Celle dédiée au live, le vendredi 27 octobre, promet d’être épique, avec deux personnages hauts en couleur qui ont traversé les époques: le chanteur electro bling-bling Helmut Fritz et le rappeur fer de lance du hip-hop savoyard Fatal Bazooka.

Ce dernier, incarné par le comédien Michaël Youn qui connaît tout de la Suisse, ne possède pas son pareil pour mettre une ambiance de dingue partout où il se produit, comme en février à Nendaz (VS). «Ces concerts, c’est quelque chose que je fais sans les chercher. Il y en a une vingtaine par année. Sans tourbus, sans backline, sans ingénieur du son. J’ai un DJ et un régisseur, et ce sont parfois des événements de 30’000 ou 40’000 personnes en festival l’été ou des concerts plus intimistes», avait-il livré au «Nouvelliste».