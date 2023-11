Fatboy Slim dans un pub de sa ville pour éviter sa fermeture

Fatboy Slim est un habitué des lieux insolites. On l’a vu se produire sur une plage de Rio de Janeiro, en haut d’une tour d’observation en Angleterre ou dans la neige en Autriche. Le 30 octobre 2023, c’est dans un petit pub de sa ville de Brighton que le DJ a mixé à la surprise générale. Avec ce set, le Britannique, pour qui c’était un honneur de jouer aux 20 ans du Caprices Festival à Crans-Montana (VS) , a voulu attirer l’attention sur le sort de l’établissement ouvert en 1860 et aujourd’hui menacé de fermeture par un projet immobilier. Une pétition en ligne est d’ailleurs ouverte pour éviter ce triste destin à ce haut lieu culturel.

«Si j’ai donné ce set, c’est parce que je pense que ce pub mérite d’être sauvé. Il est menacé par des promoteurs immobiliers malveillants qui veulent construire à côté, ce qui le tuera lentement, mais sûrement», a justifié Fatboy Slim auprès de «DJ Mag». Le légendaire DJ de 60 ans, à qui l’on doit une ribambelle de tubes intemporels, a en outre estimé que le Prince Albert faisait partie du «patrimoine» de Brighton: «Il est emblématique. Banksy y a peint une œuvre sur un mur extérieur (ndlr: la célèbre «Kissing Cops»). Quand tu arrives à Brighton en train, tu sors de la gare, tu tournes à gauche et la première chose que tu vois, c’est la fresque des pop stars décédées qui orne la façade. Ce lieu est excentrique et flamboyant.» Selon l’artiste encore, sans ce type d’établissements, il n’y aurait pas de groupes tels que Coldplay. «Les salles de cette taille sont l’élément vital de l’industrie musicale. Tous les Coldplay ont commencé à jouer dans des lieux comme celui-ci», a-t-il affirmé alors que le Prince Albert accueille régulièrement des concerts, dont ceux du Great Escape, un festival réputé.

Le sort du pub semble également inquiéter les politiques. Pour l’élue locale Caroline Lucas, ces «lieux de musique jouent un rôle important dans l’économie nocturne de la ville, Brighton étant bien connue pour son secteur artistique dynamique et créatif ainsi que pour son rôle dans l’éclosion de nouveaux talents». Elle souhaite que les autorités examinent de près la demande de permis de construire pour s’assurer que l’avenir du Prince Albert ne soit pas mis en péril: «Les pubs et les salles de concert ont souffert d’une pandémie et aujourd’hui du coût de la vie et de l’inflation. C’est dévastateur. Il est donc essentiel de se pencher sur l’impact négatif que de potentiels développements pourraient avoir sur ce type de commerce.»