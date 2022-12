Fatboy Slim fera vibrer le Caprices Festival à Crans-Montana.

Wouah! Le Caprices envoie du lourd pour marquer le coup de son 20e anniversaire en invitant Fatboy Slim, auteur des hits «Right Here, Right Now», «Ya Mama», «The Rockafeller Skank» ou encore «Praise You». La légende britannique de la scène électronique de 59 ans, qui se produit en chemise hawaïenne et pieds nus pour pouvoir mieux danser , a sorti l’entêtant remix du single «Holiday» de Lime Cordiale et Idris Elba en novembre 2022.

L’artiste, qui est archipopulaire, détonne dans l’histoire du festival, plutôt habitué à programmer des DJ beaucoup plus pointus ces dernières années. Il s’agit d’une volonté des organisateurs qui désirent ouvrir la manifestation à un public plus large. Que les amateurs du classement Beatport se rassurent, ils en auront aussi pour leur argent avec Jamie XX, Black Coffee, ARTBAT, Jeff Mills, Richie Hawtin, Ricardo Villalobos, qui s’était sérieusement blessé à ski lors de l’édition printanière de 2022 , Sonja Moonear ou encore Sven Väth.

C’est sur deux week-ends, du 7 au 9 avril 2023 et du 14 au 16 avril 2023, que le Caprices Festival fera vibrer Crans-Montana (VS). Pour l’occasion, les artistes se produiront sur cinq dancefloors. Les scènes historiques baptisées Modernity et Cube accueilleront le public de jour à 2200 mètres d’altitude, les trois autres – Moon, Dôme et Forest Stage – montées en station, recevront les clubbers de nuit. «Chaque endroit aura son propre thème et bénéficiera de moyens de production audiovisuels fantastiques. L’animation artistique ne sera pas en reste avec notamment des danseurs. Cela donnera vie à une expérience magique», ont promis les organisateurs.