Football: Fatma Samoura, la numéro 2 de la FIFA, va se retirer

Pas encore de successeur

La FIFA n’a donné aucune indication sur sa succession, alors que la N° 2 est apparue pendant sept ans aussi consensuelle et discrète que Gianni Infantino s’est fait tonitruant et clivant, multipliant les propositions de réformes – parfois inabouties, comme le passage à un Mondial biennal – et les déclarations controversées.

Elle avait succédé au Français Jérôme Valcke, balayé par la série de scandales de corruption qui ont aussi emporté l’ancien président de la FIFA Sepp Blatter, pour incarner la «nouvelle FIFA» voulue par Gianni Infantino. «Aujourd’hui, notre instance est mieux dirigée, plus ouverte, plus fiable et plus transparente», a d’ailleurs assuré Fatma Samoura mercredi.