Indonésie : Fatwa contre les cryptomonnaies, «contraires à l'islam»

Un décret religieux, sans valeur légal, a été émis en Indonésie contre les transactions en bitcoin ou autres monnaies numériques, jugées contraires à la loi islamique.

La plus haute autorité islamique d’Indonésie a déclaré contraire à la loi islamique les transactions portant sur le bitcoin ou d’autres cryptomonnaies dans l’archipel qui compte la population musulmane la plus importante au monde. L’influent Conseil des oulémas d’Indonésie (MUI) a publié une fatwa, un décret religieux, mettant à l’index le bitcoin, de plus en plus utilisé dans cette nation d’Asie du Sud-Est comme ailleurs. Les fatwas n’ont pas valeur légale dans le pays de 270 millions d’habitants, mais cet avis pourrait dissuader des musulmans d’utiliser les cryptomonnaies.