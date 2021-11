Canada : Fauchée par une camionnette-bélier, elle meurt après trois ans à hôpital

Le 23 avril 2018, un homme avait roulé sur les trottoirs de Toronto, visant les passants. L’attaque avait fait dix morts et seize blessés. Bilan qui s’est alourdi le mois dernier, a annoncé la police locale.

Un précédent bilan faisait état de 10 tués et 16 blessés lors de l’attaque perpétrée par Alek Minassian, âgé de 25 ans lors de faits, qui a été déclaré depuis coupable de ses actes et devrait passer au moins 25 ans derrière les barreaux.

Une femme blessée dans l’attaque à la camionnette-bélier à Toronto en avril 2018 est morte le mois dernier après avoir passé plus de trois ans à l’hôpital, a annoncé la police locale. «Le jeudi 28 octobre 2021, Amaresh Tesfamariam, 65 ans, habitante de Toronto qui a subi des blessures graves lors de l’attaque à la camionnette et qui était restée hospitalisée depuis, a succombé à ses blessures et a été déclarée morte à l’hôpital», a indiqué la police dans un communiqué jeudi soir.