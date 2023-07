Italie: Fauchés pour leur trajet, ils simulent un malaise pour voyager gratis en ambulance

Deux jeunes Italiens sans moyens de transport ont simulé dimanche un malaise pour se faire conduire en ambulance jusqu’à leur destination, filmant et diffusant leur imposture sur les réseaux sociaux, ont annoncé vendredi les carabiniers. En une seule journée, leur vidéo sur TikTok est devenue virale, dépassant les 50’000 vues. La légende accompagnant les images, «Quand tu es en pleine campagne et qu’il n’y a pas de transports en commun», laisse peu de doute sur la nature de leur supercherie.

D’autant plus que dès les premières secondes, l’un des protagonistes lance d’un air bravache: «Nous sommes perdus en pleine campagne, et maintenant on résout le problème». Ils contactent ainsi les secours, auxquels ils affirment que l’un d’eux s’est évanoui à cause d’une insolation, tout en riant de la situation.