Coronavirus - Faudra-t-il un certificat Covid pour aller skier cet hiver?

L’extension du certificat Covid-19 à d’autres secteurs que la gastronomie ou les salles de sport fait l’objet de vifs débats. Interviewé ce dimanche dans la « SonntagsZeitung », le président de la Conférence des directeurs cantonaux de la Santé, Lukas Engelberger, se montre favorable à l’imposition du pass dans les domaines skiables. «Faire du ski est un loisir», affirme-t-il. Selon lui, pouvoir se passer d’un masque sera agréable pour les clients, dont la plupart seront de toute manière munis d’un certificat. «Et les remontées mécaniques pourraient ainsi augmenter leurs capacités.» En revanche, il voit d’un mauvais œil son imposition dans les transports publics, qui sont une infrastructure de base. L’obligation de porter un masque y a fait ses preuves. Pas question non plus d’imposer le pass sanitaire sur le lieu de travail. «Ça irait trop loin.»

A deux mois du début de la prochaine saison d’hiver, le Valais fait dores et déjà savoir qu’il n’est pas favorable au recours du pass sanitaire sur les domaines skiables. Vendredi, Christophe Darbellay a défendu une ouverture des remontées mécaniques dans des conditions semblables à celles de la saison écoulée (port du masque, respect de la distance dans les files d’attente). «Le Valais est donc contre l’utilisation du certificat Covid pour les remontées mécaniques. Nous sommes cependant prêts à collaborer à une mise en œuvre d’une solution nationale simple et pragmatique.» Même son de cloche auprès de Didier Défago, président des Remontées mécaniques valaisannes: «Nous voulons être sur un pied d’égalité avec les transports publics où le port du masque est obligatoire mais pas le pass Covid. Et nous prônons également une absence de réduction de capacité.»