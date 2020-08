il y a 58min

Lausanne

Faune et flore au coeur du stade de la Tuilière

La Ville de Lausanne a présenté mercredi les aménagements du nouveau stade de la Tuilière censés compenser son impact écologique.

de Michelle Langrand

1 / 5 Ce bassin de rétention est l’un des biotopes agencés au sein du nouveau complexe sportif de la Tuilière. KEYSTONE/Jean-Christophe Des mares temporaires sont parmi les biotopes qui entourent le nouveau stade de la Tuilière à Lausanne. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott Quelques 50 nichoirs ont été fixés sous la tribune du stade de la Tuilière pour abriter des martinets noirs. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Prairie, mares et murgiers constituent la mosaïque des paysages entourant le nouveau stade de la Tuilière, qui devrait être inauguré en novembre. Le complexe sportif situé sur les hauts de Lausanne, ou «petit paradis qui met à l’honneur la faune et la flore», a été conçu pour réduire tant que faire se peut son empreinte au sol, a expliqué lors d’une conférence de presse la municipale lausannoise Natacha Litzistorf, chargée du Logement, de l’Environnement et de l’Architecture. Des engagements écologiques que la Ville avait pris avant de commencer la construction de l’enceinte, et qui «sont tenus», d’après l’élue Verte.

Favoriser la biodiversité

Parmi les aménagements figurent 50 nichoirs fixés aux parois extérieures du stade du côté Est, dans l’espoir que, d’ici un an, de jeunes martinets noirs choisissent ces abris comme habitat. Cet oiseau, dont on compte entre 40’000 et 60’000 spécimens en Suisse, a été choisi car il est menacé, a précisé Joanna Fowler, architecte et cheffe de projet. Un autre avantage: cette espèce, qui est une habituée des villes, ne sera pas gênée par le bruit lors des matches.

Pour permettre à «la nature de reprendre ses droits», quelque 400 arbres et 11’000 arbustes indigènes ont été plantés sur une surface de 2,7 hectares de prairie. Par ailleurs, entre les neuf terrains de football où des jeunes sportifs s’entraînent depuis le mois de mars, des mares saisonnières ont été installées afin que des batraciens puissent y trouver refuge. L’idée était de «créer des corridors qui relient» les massifs forestiers des alentours, a souligné Emmanuel Graz, architecte-paysagiste et coordinateur du projet. Quant à l’entretien, une gestion différenciée, adaptée aux besoins et aux usages de chaque espace, a été conçue afin de «laisser la nature respirer».

L’accent sur la mobilité

Plus globalement, ce stade, qui pourra accueillir quelques 12’000 visiteurs, aura une empreinte écologique importante lors des manifestations. La Ville réfléchit déjà sur les dispositifs à adopter pour diminuer cet impact, et souhaite «mettre l’accent sur la mobilité», a fait noter Natacha Litzistorf.