Faune et flore menacées par un projet immobilier

Parmi les espèces «gravement touchées», BirdLife a recensé des fleurs, des oiseaux et des reptiles. Une orchidée (orchis à odeur de bouc), un criquet (oedipode turquoise), quatre espèces de reptiles (lézard des murailles, orvet fragile, coronelle lisse et vipère aspic) ont été signalés dans un rapport d’impact.

«Présenté comme une densification urbanistique, le projet ne touche pourtant le vieux bourg d’Hauterive que par l’extrémité ouest», accusent les opposants, en invitant les services cantonaux et communaux à une meilleure prise en compte des enjeux liés à la biodiversité et à la mobilité douce.

«Les espaces verts de qualité proches des agglomérations deviennent de plus en plus cruciaux, non seulement pour leurs valeurs intrinsèques et les services écosystémiques qu’ils rendent à la population, mais aussi pour réduire les impacts du réchauffement climatique», concluent les ONG.