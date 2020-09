Mise en place à Genève en 2012, l’alarme Amok vise à prévenir les tueries telles que les Etats-Unis en ont connues dans plusieurs écoles. «Si un élève est par exemple aperçu avec une arme à la main, le personnel de l’établissement donne l’alerte, explique Alexandre Brahier, porte-parole de la police cantonale. Il existe alors des procédures qui permettent aux jeunes et aux professeurs de quitter le bâtiment par les issues de secours, ou de se retrancher dans des classes. Le but est d’éviter la panique et de limiter les cibles potentielles pour un éventuel tireur.» Lors de ces opérations, les agents interviennent lourdement armés, avec gilets par-balle et casque sur la tête.